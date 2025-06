La mortalidad por cáncer de colon y recto en España se está reduciendo (de 37,9 a 30,4 casos por cada 100.000 personas/año), según los datos aportados por la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

El cáncer de colon y recto sigue siendo uno de los problemas de salud más importantes en nuestro país. Solo en 2025, se espera que se diagnostiquen más de 44.000 casos nuevos de esta enfermedad, lo que lo convierte en el tumor más común si se suman hombres y mujeres. Pero hay una buena noticia: detectarlo a tiempo es posible, y existe una prueba sencilla que puede salvar vidas.

Se trata de un análisis de sangre oculta en heces, conocido técnicamente como TSOHi (test inmunológico cuantitativo). Aunque su nombre suene complicado, en realidad es una prueba muy simple que cualquiera puede hacerse en casa. Solo hace falta tomar una pequeña muestra de heces y llevarla al centro de salud, desde donde la remiten al laboratorio.

Este test resulta clave porque la sangre que puede aparecer en las heces no siempre se ve a simple vista. Muchas veces, esas pequeñas señales son el primer aviso de que algo no va bien en el intestino, como la presencia de pólipos que, si no se tratan, pueden acabar desarrollándose en un cáncer.

Los especialistas recomiendan que todas las personas entre 50 y 69 años participen en los programas de detección precoz de su comunidad autónoma. En ese grupo de edad se concentra más del 40% de los diagnósticos. Además, si en la familia hay antecedentes de cáncer de colon o recto, los médicos insisten en que es fundamental consultar para valorar si es necesario hacer controles adicionales.

Si el test resulta positivo, el siguiente paso es realizar una colonoscopia de cribado. Este procedimiento permite examinar el interior del colon y detectar lesiones, muchas de las cuales pueden tratarse en esa misma prueba, evitando que evolucionen a un cáncer avanzado.

Los datos preocupan, pero también hay avances. Aunque en España la incidencia se ha mantenido estable en las últimas dos décadas (en 2004 se registraban unos 84 casos por cada 100.000 personas), los expertos destacan que la prevención sigue siendo la mejor herramienta. Factores como la edad, los antecedentes familiares o enfermedades como la colitis ulcerosa y la Enfermedad de Crohn aumentan el riesgo, y aunque no se pueden evitar, otros sí: llevar una alimentación saludable, evitar el alcohol y el tabaco o combatir el sedentarismo marcan la diferencia.

Por eso, los oncólogos y médicos de familia insisten en que actuar a tiempo puede reducir el riesgo. Y todo empieza con un simple test que cualquiera puede hacer en su casa. Un pequeño gesto que puede ser la clave para detectar el cáncer de colon en sus fases iniciales, cuando las posibilidades de curación son mucho mayores.