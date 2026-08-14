Lucía Feijoo Viera

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Ana Redondo: “Total empatía hacia las mujeres ceutíes, vamos a protegerlas”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha negado que las menores migrantes en Ceuta estén desatendidas y en una situación de peligro. “Las niñas no están deambulando, nos garantizan que tienen espacios seguros, están atendidas y seguras. Hay una especial preocupación para que esas niñas y esos menores estén atendidos”, ha aclarado. Sobre las quejas de mujeres ceutís sobre la falta de seguridad en la ciudad autónoma, Redondo ha afirmado: “Absoluta comprensión, absoluta empatía, estamos cerca de todas esas mujeres, queremos que esta situación se supere con la máxima agilidad, se está reforzando la seguridad, se ha reforzado la frontera. Es una situación complejísima, de una dimensión enorme a todos los niveles y a todas esas mujeres les decimos que el estado está con ella, que vamos a protegerlas y que vamos a intentar que esta situación se normalice y no se vuelva a producir”, ha asegurado durante una visita al punto violeta de la localidad vallisoletana de Cabezón del Pisuerga.