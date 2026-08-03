Lucía Feijoo Viera

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Abascal califica la llegada de migrantes a Ceuta de “invasión” y “acto de guerra promovido por Marruecos”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha calificado la llegada de migrantes a Ceuta como una "invasión" y un "acto de guerra" promovido por Marruecos y ha reclamado una respuesta "contundente" por parte del Estado. En declaraciones a la periodista Ana Rosa Quintana, desplaza por Mediaset España a la ciudad autónoma, Abascal ha asegurado que la situación es "dantesca" y ha afirmado que miles de personas continúan deambulando por las calles. Además, ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber permitido esta situación y ha sostenido, sin aportar pruebas, que Marruecos actúa porque considera que España no responderá y porque "probablemente Marruecos tiene pruebas de las corrupciones y de la mafia de Sánchez que aún no conocemos los españoles”. Abascal no ha aportado ninguna prueba ni indicio al respecto de esta acusación. El líder de Vox ha advertido de que lo ocurrido en Ceuta podría ser un anticipo de una llegada aún mayor de migrantes y ha insistido en definir el episodio como "una demostración de fuerza" por parte de Marruecos. Ante esta situación, Abascal ha reclamado la repatriación inmediata de todos los ciudadanos marroquíes que se encuentren en situación irregular en España, el cierre permanente de la frontera con Marruecos hasta que existan garantías de que no volverán a producirse episodios similares y la militarización de las fronteras de Ceuta y Melilla para reforzar su control. Asimismo, ha pedido a la Unión Europea que suspenda el acuerdo preferencial que mantiene con Marruecos como respuesta a lo sucedido.