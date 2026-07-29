Lucía Feijoo Viera

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Sánchez: "Es la primera vez que estamos en un nivel 3 de emergencia nacional en la lucha contra incendios"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado este miércoles la excepcionalidad de la situación actual al destacar que "es la primera vez que estamos en un nivel 3 de emergencia nacional en la lucha contra incendios". Durante su intervención en el puesto de mando avanzado en Navalcarnero, Sánchez ha señalado que, aunque la experiencia en otras emergencias climáticas era amplia, la activación de este nivel supone un hito en la gestión de los incendios forestales que afectan al país. A pesar de la gravedad del escenario, el jefe del Ejecutivo ha valorado de forma "muy positiva" el esfuerzo conjunto de todas las instituciones implicadas. Sánchez ha resaltado el "sentido de equipo" demostrado desde los pequeños ayuntamientos hasta las diputaciones provinciales, los gobiernos autonómicos, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Sistema Nacional de Protección Civil. Según el presidente, este trabajo coordinado está permitiendo dar una respuesta "eficiente" ante un enemigo único que es el fuego y con la prioridad absoluta de proteger las vidas humanas y los núcleos poblacionales. No obstante, Sánchez ha advertido de que "todavía quedan horas muy importantes y decisivas" debido a la evolución de las condiciones meteorológicas. Según la información proporcionada por la AEMET, la entrada de una nueva ola de calor traerá consigo altas temperaturas, un descenso en los niveles de humedad y rachas de viento que podrían complicar aún más las tareas de extinción en las próximas horas. Más información