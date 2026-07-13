Lucía Feijoo Viera

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El presidente de RTVE pide disculpas en el Congreso por lo ocurrido en 'Malas Lenguas'

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha vuelto a pedir disculpas, esta vez en el Congreso de los Diputados, a la periodista Marta Gómez Montero por lo ocurrido el sábado en 'Malas Lenguas', donde abandonó el plató tras acusar al presentador Jesús Cintora de "humillarla", y ha afirmado que "la dignidad de las personas está por encima de cualquier consideración". López ha aprovechado una pregunta sobre el crecimiento de La 1 en la comisión de control parlamentario de la corporación para referirse al incidente: "Yo no me sentiría bien si me pusiera a presumir ahora mismo de que La 1 es la televisión pública que más crece en toda Europa, después de haber oído durante esta mañana dos comentarios que se han hecho aquí sobre lo sucedido el pasado sábado por la noche en el plató de 'Malas Lenguas'".