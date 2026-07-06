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El PP anuncia una ley en la que el concebido no nacido cuente a efectos administrativos

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este lunes que, de llegar a la Moncloa tras las próximas elecciones generales, impulsará una ley para que los bebes concebidos no nacidos cuenten ya a la hora de solicitar ayudas como un miembro más de la unidad nacional. Como ya hizo en Galicia en 2011 y siguiendo ahora la estela de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha cerrado con esta norma el curso político, el presidente del Partido Popular ha dejado claro que su intención será elevar esta norma a rango nacional cuando sea jefe del Ejecutivo.