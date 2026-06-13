Un café en las alturas: Pablo García-Berdoy / PI STUDIO

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Un café en las alturas: Pablo García-Berdoy

Tras la entrevista la semana pasada con Eric Frattini, periodista y vaticanista, y Jesús Avezuela, director general de la Fundación Pablo VI, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Pablo García-Berdoy, exembajador de España en la Unión Europea. Diplomático desde 1987, García-Berdoy ha sido embajador de España en Rumanía y Moldavia, después en Alemania y, posteriormente, embajador representante permanente ante la Unión Europea. Actualmente es responsable de Asuntos Europeos y Geopolítica en LLYC. En un mundo cada vez más dominado por la ley del más fuerte con grandes potencias dispuestas a imponer sus intereses, García-Berdoy analizará el lugar que la Unión Europea ocupa en la actualidad en el panorama geopolítico internacional. La relación actual con Donald Trump y Vladímir Putin, el ocaso del multilateralismo, la necesidad de avanzar hacia una defensa común, la guerra arancelaria, el ascenso comercial de China y el acuerdo con Mercosur son algunos de los asuntos que se abordarán en la conversación. Más información