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Gallardo, cuando se enteró de que se presentaba David Sánchez: ¡Que gane el mejor!

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Lucía Feijoo Viera

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Gallardo, cuando se enteró de que se presentaba David Sánchez: ¡Que gane el mejor!

Lucía Feijoo Viera

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El expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo ha negado con rotundidad haber influido en la creación del puesto de trabajo que ocupó David Sánchez y ha asegurado que cuando se enteró de que este último era uno de los aspirantes su expresión fue: ¡Que gane el mejor!.

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