Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Gallardo, cuando se enteró de que se presentaba David Sánchez: ¡Que gane el mejor!

El expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo ha negado con rotundidad haber influido en la creación del puesto de trabajo que ocupó David Sánchez y ha asegurado que cuando se enteró de que este último era uno de los aspirantes su expresión fue: ¡Que gane el mejor!.