LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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El Gobierno ve "cinismo" y "desesperación" en Feijóo al pedir ayuda al PNV y Junts

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha valorado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la petición de Junts al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que se reúna con el expresident Carles Puigdemont en Waterloo con el fin de estudiar una eventual moción de censura. “Yo calificaría la actitud de Feijóo con dos palabras: cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene proyecto de país. Esa oposición marrullera como decía el presidente Sánchez está vacía. No aporta no hace avanzar”, ha dicho Saiz. Más información