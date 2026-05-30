Un café en las alturas: Mario Saavedra / PI STUDIO

Un café en las alturas: Mario Saavedra

Tras la entrevista la semana pasada con la soprano Pilar Jurado llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Mario Saavedra, corresponsal diplomático y analista de información internacional de ‘El Periódico’. China, Japón, Ucrania y Estados Unidos son algunos de los países que ha conocido sobre el terreno como informador y en esta entrevista Mario Saavedra explica su visión como experto sobre algunos de los acontecimientos que marcan hoy el llamado nuevo orden mundial. Saavedra, una de las voces más autorizadas para analizar la actualidad internacional, se pronuncia sobre si estamos más cerca de una tercera guerra mundial, si China está logrando cambiar el equilibrio de poder en el mundo, si Donald Trump está consiguiendo imponer sus planes con sus recetas basadas en proteccionismo, aranceles y doctrina Monroe. El analista, que fue corresponsal en Nueva York de 2011 a 2014, evalúa si los europeos tenemos motivos para la preocupación tras dar la espalda Estados Unidos aparentemente a la OTAN y reflexiona sobre el modo en que la potencia norteamericana puede estar perdiendo su hegemonía en los mares. Más información