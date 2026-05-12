Sara Fernández

Un coche choca contra una furgoneta cuando huía de la Policía en Madrid

Cuatro personas han resultado heridas, tres de ellas en estado grave tras un choque frontal entre dos vehículos en la autovía de circunvalación M40 en Madrid. Uno de los vehículos implicados es un turismo que huía de la Policía Nacional y circulaba en dirección contraria. Su conductor, un varón de 34 años ha sido intubado y trasladado grave al hospital Doce de Octubre.