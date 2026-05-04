Lucía Feijoo Viera

Bolaños demanda a Aldama por sus acusaciones de soborno: "No conozco de nada a ese señor"

El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha confirmado que hace unos días interpuso una demanda contra el empresario Víctor de Aldama, que ha explicado en varios medios de comunicación que el ministro le intentó sobornar y que ambos se conocieron en una fiesta de cumpleaños del exministro José Luis Ábalos. Bolaños ha sido rotundo al asegurar que no conoce "de nada a este señor" y que no ha "hablado con él en mi vida". "No tengo ni su móvil, ni el suyo, ni el de la persona que dice ser su portavoz", ha dicho. Por eso, ha añadido, "ante difamaciones tan groseras, ante mentiras tan burdas, la seriedad del Estado de derecho y de nuestro sistema judicial".