Lucía Feijoo Viera

Tellado carga contra Yolanda Díaz por "su silencio cómplice" en un Gobierno de "chorizos"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado hoy a Yolanda Díaz de conocer la trama corrupta de Ábalos, Koldo y Aldama que se juzga en el Supremo. “Forma parte de un Gobierno de chorizos, de corruptos…Usted lo sabía y lo tapó todo. Convivió con la corrupción sin ningún pudor. Su silencio cómplice la perseguirá…Ver, oír y callar. Ese será su epitafio político”, ha dicho durante la sesión de control al Gobierno. Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo se ha limitado a criticar el “estilo depurado” de Tellado y ha advertido que el Gobierno “no está para emitir valoraciones” sino que trabaja “para mejorar la vida de la gente”. “Lo vamos a seguir haciendo a pesar de ustedes”, ha concluido.