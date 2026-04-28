Lucía Feijoo Viera

PP, Vox y Junts tumban el decreto de prórroga de los alquileres

La victoria de Sumar frente al PSOE hace poco más de un mes, cuando se plantó a las puertas del Consejo de Ministros para arrancar a su socio una prórroga de los alquileres de dos años y un tope a la subida anual de precios del 2%, se ha convertido este martes en una derrota del Ejecutivo a manos de PP Vox y Junts, que han votado en contra del decreto de vivienda. Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, ha defendido la norma a capa y espada, con el único apoyo moral de Yolanda Díaz, Ernest Urtasun y Mónica García en la bancada azul del Gobierno, a pesar de que el guion estaba ya escrito. "Si hoy este Congreso tumba la prórroga de los alquileres, ese 'no' tendrá ante toda España cada uno de sus nombres y apellidos", ha avisado. De nada han servido sus palabras, que se han chocado contra 177 'noes'. "Sinvergüenzas", les ha gritado una mujer desde la tribuna de invitados en plena votación.