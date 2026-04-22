Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

La etarra Anboto regresa a la cárcel en San Sebastián

La etarra Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, ha regresado este miércoles a la cárcel en San Sebastián. El juez de Vigilancia Penitenciaria ha rechazado el régimen de semilibertad que le había aplicado el Gobierno del País Vasco el pasado mes de marzo. El magistrado propone que estas semilibertades no se concedan sin previo aval judicial. ‘Anboto’ está condenada a 30 años de prisión por cometer una decena de asesinatos y su pena se cumple en 2034. Más información