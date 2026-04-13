Lucía Feijoo Viera

“El asturiano”: así llamaban a Mariano Rajoy en la operación Kitchen

El inspector jefe de Asuntos Internos, responsable de la investigación de la Kitchen, ha declarado este lunes en la Audiencia Nacional que cuando el comisario José Manuel Villarejo se refiere en sus anotaciones y grabaciones a una persona con el nombre clave de "el asturiano" o "RAJ.", se trata Mariano Rajoy. "Es un dato que está muy claro", ha asegurado el agente. Y como prueba de que aludía al entonces presidente del Gobierno, este agente ha recurrido a una grabación de 19 de febrero de 2017 en la que el comisario "es muy duro con su interlocutor", el abogado Javier Iglesias, alias 'El Largo' o 'El Capillas'. Le anuncia las posibles consecuencias que podrían sufrir terceras personas si él hablara, ha explicado el inspector, que después ha recordado que el letrado le responde dudando de la repercusión que podría tener sobre Rajoy. Y en esta conversación es el comisario el que le pide a Iglesias que transmita presión "al asturiano" para que le reciba el ministro. En las agendas, días después, aparece la anotación "mandó mensaje a RAJ para cita con número 1 y número 2", que era "lo que le había pedido Villarejo". En un segundo audio, el propio coisario es todavía más claro, pues le explica a una periodista que "asturiano" es el mote que utiliza para referirse a Mariano Rajoy. Más información