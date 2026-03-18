Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Bustinduy se descarta como líder de consenso de la izquierda

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha reiterado que no está en sus planes ser el líder de la candidatura unitaria de la izquierda, como se le ha pedido desde diversos planos de ese ámbito. En declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso de los Diputados antes del inicio de la sesión de control al Gobierno, Bustinduy ha insistido en que “no es eso a lo que aspiro, y ahora lo más importante es meter la protección a los inquilinos en el decreto de ayudas. La prórroga de los contratos de alquiler es una medida de sentido común, no entendemos la resistencia a proteger a los españoles en el ámbito de la vivienda”, ha insistido Bustinduy. Más información