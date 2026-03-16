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Rufián: "Conviene que las izquierdas se pregunten por qué solo hay dos derechas y, en cada provincia, catorce izquierdas"

Rufián: "Conviene que las izquierdas se pregunten por qué solo hay dos derechas y, en cada provincia, catorce izquierdas"

Lucía Feijoo Viera

Rufián: "Conviene que las izquierdas se pregunten por qué solo hay dos derechas y, en cada provincia, catorce izquierdas"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido este lunes en Barcelona antes de la presentación del libro "Una crónica republicana desde Madrid", a cargo del exdirigente de Esquerra Joan Tardà, que "conviene que las izquierdas se pregunten por qué solo hay dos derechas y en cada provincia catorce izquierdas".

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