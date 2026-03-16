Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Podemos reconoce que su resultado en Castilla y León es "nefasto"

Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, ha calificado de “nefasto” y “muy muy malo” el resultado electoral de su partido en las recientes elecciones autonómicas, reconociéndolo este lunes tras el Comité de Dirección de la formación morada. “He pasado una muy mala noche. He dormido menos que Morrissey en las fallas de Valencia”, ha bromeado con ironía, insistiendo en que es “obvio” que deben “reflexionar y aprender de lo que nos han dicho las urnas las dos últimas veces que se han abierto”. Aunque ha destacado un “buen resultado” en Extremadura, pese al avance del PP y Vox, Fernández ha descrito como “catastrófico” el desempeño en Aragón y Castilla y León. En este último territorio, ha apuntado que el electorado de izquierda “se ha ido en buena parte al Partido Socialista”, lo que evidencia la pérdida de confianza en Podemos. El número dos de la formación ha remitido la cuestión andaluza a la dirección regional, pero ha expresado su confianza en que tomarán “la mejor decisión posible” para fortalecer a la izquierda y frenar el “avance de la derecha y la ultraderecha que crecen cada vez que se abren las urnas”. La intervención busca marcar un tono autocrítico ante la debacle, con el objetivo de recuperar una “alternativa nítidamente de izquierdas”. Más información