Sánchez señala que el pueblo gitano es "parte intrínseca" de la historia de España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este sábado en La Moncloa en un homenaje al pueblo gitano que pone punto final a las conmemoraciones del 600 aniversario de su llegada a España. Durante la ceremonia, activistas y artistas gitanos han recordado la persecución y la lucha por la dignidad de esta etnia. "El pueblo gitano no es un capítulo aparte de la historia de España, sois parte intrínseca de ella, del presente y del futuro de España", ha señalado Sánchez durante su intervención, que además ha insistido en que el Gobierno estará siempre enfrente de aquellos que promueven y amparan los discursos de odio en las redes sociales. El acto, en el que han sido distinguidos nombres históricos de la música y del activismo por los derechos del pueblo gitano, ha estado cargado de emoción desde el inicio, con la interpretación del himno gitano 'Gelem, gelem' por la cantaora Lela Soto y el guitarrista Diego del Morao. Más información