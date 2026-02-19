Sara Fernández

Quién está detrás del teléfono del 112 de Madrid

Fue la madrugada del 31 de diciembre de 1997. Ahí estaba Víctor, levantando el teléfono por primera vez. “Emergencias, dígame”. Sólo fueron unos meses, hasta octubre del año siguiente. Regresó en el año 2005 y, desde entonces, no ha dejado de atender llamadas en el Centro de Emergencias de la Comunidad de Madrid. Han pasado más de dos décadas. Sin embargo, su pasión permanece intacta y su empatía no ha dejado de crecer. “A veces no es fácil mantener la calma. Aún así, trato de tener la mejor disposición posible y mantener la mente abierta. Ayudar a otra persona implica ser empático y eso no tiene ningún truco. Sólo hay que ponerse en la situación del prójimo, vulnerable en ese momento, que espera ser orientado y atendido”, explica Víctor Padilla, gestor de Emergencias Madrid 112. Junto a él, otros 160 trabajadores reciben, catalogan y atienden las necesidades de quienes marcan este número para, después, aplicar los protocolos y coordinar a los servicios correspondientes. Recientemente, el centro ha alcanzado las 120 millones de llamadas desde su apertura, en 1998.