Daniel Tortajada

La comisión mixta de la dana arranca 478 días después

La esperada comisión mixta de la dana formada por el Gobierno central, la Generalitat y los ayuntamientos ha echado a andar este miércoles 478 días después de la tragedia que dejó 230 víctimas. La reunión se ha celebrado en el centro cultural del castillo de Riba-roja, feudo del socialista Robert Raga, y a la misma estaban convocados, además de los 75 alcaldes y alcaldesas de la dana, cuatro representantes del Gobierno y otros cuatro de la Generalitat, encabezados por el president, Juanfran Pérez Llorca, que llegaba al encuentro tras superar su primer sesión de control en las Corts.