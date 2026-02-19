Lucía Feijoo Viera

Abascal, tras la expulsión de Ortega Smith: "No temo a nada ni a nadie. La dirección manda y eso va a seguir siendo así"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mandado un aviso a Javier Ortega-Smith, al advertir de que es “la dirección la que toma las decisiones, es la dirección la que manda”. Desde Peñafiel (Valladolid), donde ha iniciado la precampaña electoral en Castilla y León, Abascal ha asegurado que él no “teme a nada ni a nadie”, ante la posibilidad de que Ortega-Smith no deje su escaño en el Congreso y se vaya al grupo mixto tras haber sido suspendido de militancia por desacato, al no abandonar la portavocía del grupo en el Ayuntamiento de Madrid como le pidió la dirección nacional. “Quiero que lo sepan todos”, ha sentenciado al asegurar que se tomarán las decisiones internas que haya que tomar en cada momento. Más información