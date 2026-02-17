Atlas News

Ester Muñoz: "Hoy no debatimos sobre una prenda, debatimos sobre un principio moral”

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñox, defiende en el Congreso la iniciativa de Vox para prohibir el burka y el niqab en el espacio público. La popular ha asegurado que este debate no es solo por una prensa: “debatimos sobre un principio moral”, asegurando que las mujeres islámicas están encerradas en “cárceles de tela”.