Tenso momento entre Pradas y las víctimas de la dana: "Lo he aportado todo por vosotras"
La exconsellera de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas y el exjefe de gabinete del president de la Generalitat, José Manuel Cuenca, han sufrido un auténtico calvario a la salida del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Catarroja, donde han comparecido para celebrar un careo en el marco de la investigación judicial sobre la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre. Más información
Últimos vídeos
Crisis Washington-Teherán