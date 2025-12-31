Lucía Feijoo Viera

2025 en un minuto

Si una noticia ha marcado el 2025, es sin duda lo que se vivió en toda la península ibérica y parte de Europa el 28 de abril, el apagón. Pero estos 12 meses han dado para muchas noticias en nuestro país. El año empezó con la borrasca Herminia y de esta, a una tormenta política. Ha sido el año de Ábalos y Cerdán, pero también de Ayuso y su pareja. Hemos visto el primer juicio a un fiscal general del Estado en nuestro país y cómo la presión social hizo dimitir a Carlos Mazón un año después de la tragedia de la DANA. El beso de Rubiales a Jenny Hermoso acabó con una sentencia de acoso sexual. Vivimos la muerte del Papa Francisco y vimos cómo España ardía en verano. En el plano internacional, Palestina ha sido el foco de todo, las protestas contra el genocidio en Gaza pararon varias etapas de La Vuelta y sacaron a la calle a miles de personas. El odio y la xenofobia colocaron a Torre-Pacheco en el punto de mira en julio y por este mismo motivo, se canceló a Karla Sofía Gascón en su carrera por el Oscar. Para las mujeres andaluzas ha sido un año difícil por la crisis de los cribados. Pero también ha habido momentos felices, la princesa Leonor ha encarado su última fase de la instrucción militar licenciándose en Marín con La Armada y empezando su instrucción en el Ejército del Aire. Y cómo no, para miles de afortunados que brindaron el día 22 de diciembre por un futuro cargado de millones.