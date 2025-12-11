Así fue la detención de Natalio Grueso en Portugal el que fue director del Centro Cultural Niemeyer
La Guardia Civil, en colaboración con la Polícia Judiciária de Portugal, localizó y detuvo el pasado jueves, como ya informó este diario, a un prófugo español condenado a ocho años de prisión por la Audiencia Provincial de Asturias por delitos continuados de malversación y falsificación de documento público: se trata de Natalio Grueso, dramaturgo y exdirector del Centro Niemeyer en el arranque del centro cultural avilesino.