Lucía Feijoo Viera

Felipe VI concede a la Reina Sofía el Toisón de Oro por "su dedicación y entrega" a España y a la Corona

El Palacio Real ha sido el escenario elegido por el Rey Felipe VI para conmemorar este viernes 21 de noviembre el 50º aniversario de la restauración de la monarquía tras la dictadura franquista, entregando la máxima condecoración de la Corona española, el Toisón de Oro, a la Reina Sofía por sus décadas de entrega y lealtad a nuestro país; al expresidente del Gobierno Felipe González; y a los padres vivos de la Constitución Española Miquel Roca i Junyent y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Más información