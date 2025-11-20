Lucía Feijoo Viera

La izquierda critica la compra del ático del novio de Ayuso: "Se nota que lo pasa mal"

La compra del ático en el que vivía de alquiler, por parte del novio de Ayuso ha sido motivo de debate en la sesión de control de la Asamblea de Madrid. El Partido Socialista de Madrid se ha mofado de que González Amador dijera que “le habían arruinado la vida” en el juicio contra el fiscal general del Estado y ahora “decida quedarse en España y con ático nuevo”. “Parece que le va tan bien como al grupo Quirón”, ha dicho Fernando Fernández Lara. Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha asegurado que “se nota” que González Amador “lo estaba pasando mal”. “No sabía si fugarse y, al final, ha terminado comprándose un ático. En fin, los problemas de la vivienda que nos afectan a todos por igual. Eso no es democracia, se llama caciquismo”, le ha espetado a Ayuso. Por su parte, la presidenta de la CAM ha asegurado que, tras ver que se pedían 24 años de cárcel para José Luis Ábalos, ayer ya supo que habría “bronca” para “el novio de Ayuso” en la sesión de hoy. “Cuando quieran darnos lecciones mire a izquierda y a derecha porque de un lado le piden 24 años de banquillo a su número 2 y otras decenas de años de cárcel a su otro número 2 -en referencia a Santos Cerdán-. Venga a darme lecciones de viviendas también”, ha respondido Ayuso al portavoz socialista.