Lucía Feijoo Viera

Grinda en la operación Catalunya

Los calificados por el fiscal Ignacio Stampa como "fontaneros" del PSOE, la exmilitante del PSOE Leire Díez y el empresario investigado Javier Pérez Dolset, acusaron al fiscal José Grinda y a su jefe en anticorrupción, Alejandro Luzón, de liderar la Operación Cataluña contra los independentistas catalanes y de tapar supuestas irregularidades, respectivamente, según consta en la grabación aportada al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego. Se da la circunstancia de que Grinda es el responsable de la imputación en la Audiencia Nacional de Pérez Dolset por un delito de fraude de subvenciones al grupo tecnológico Zed Worldwide.