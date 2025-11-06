Lucía Feijoo Viera

Ayuso acusa a Vox de "buscar el titular y no gobernar" y de dar lecciones "desde la raza pura"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este jueves que Vox "no quiere gobernar" ni "se quiere responsabilizar de nada" porque está más cómodo "desde la raza pura, dando lecciones", que "complicándose y teniendo que asumir la situación que provoca el Gobierno de Pedro Sánchez". Así ha contestado, en el Pleno de la Asamblea, a una pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien ha denunciado la existencia de una "crisis de inseguridad" en la Comunidad de Madrid.