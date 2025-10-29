D.A.San José

Abucheos a Mazón en las puertas del Palau tras su declaración institucional

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, recibido abucheos en las puertas del Palau tras su declaración institucional con motivo del primer aniversario de la dana en la que murieron 229 personas. En ella ha reconocido que "hubo cosas que debieron funcionar mejor" y ha pedido reflexionar "ante el desamparo que sintieron tantos valencianos" ese día y los posteriores.