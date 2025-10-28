Lucía Feijoo Viera

Rufián cree que Feijóo sucumbirá a las presiones de Junts para que plantee una moción de censura

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que, tras la ruptura de Junts con el PSOE se abre un juego para ver “quién aguanta más”, si Feijóo o Pedro Sánchez. “Feijóo con las presiones que va a tener para presentar una moción de censura o Sánchez para convocar elecciones…Yo apuesto por lo primero”, ha dicho desde los pasillos del Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces. Rufián ha explicado que Junts está mucho más cómodo cerca de PP y Vox “porque es su espacio natural” y ha celebrado que “se aparten si no aportan”. El portavoz parlamentario de ERC también ha lanzado un mensaje a su formación para que tenga “orgullo y memoria” y no olvide que Junts les ha “machacado” durante seis años “por negociar y mejorar la agenda legislativa con el PSOE, con el famoso 'a cambio de nada'”. “Que plante cara y tenga memoria”, ha pedido.