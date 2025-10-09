Ayuso cierra la puerta a elaborar un registro de médicos objetores: "Váyanse a otro lado a abortar"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido hoy en que “nunca” va a elaborar “una lista negra de médicos” que se nieguen a practicar abortos. “Váyanse a otro lado a abortar”, le ha espetado a la portavoz de Más Madrid que le ha pedido que aplique la ley vigente en esta materia. Ayuso ha defendido que esto sería ir contra una serie de derechos constitucionales, leyes, códigos deontológicos e, incluso, “el Corán”. “Pregunte a sus amigos de Hamás o al mundo musulmán a ver qué opinan del aborto y, no le digo de la homosexualidad o la transexualidad…No voy a obligar a un médico en la Comunidad de Madrid a actuar contra su conciencia y contra su libertad…No se va a señalar a nadie por abortar ni por dejar de hacerlo y tampoco a un médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo”, ha dicho, al tiempo que ha recordado que “cada año se abortan en España a 106.000 personas”.