Lucía Feijoo Viera

El Congreso aprueba el embargo de armas a Israel

Con el apoyo de Podemos a última hora, el Pleno del Congreso convalida el decreto del embargo de armas a Israel, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. El Gobierno ha contado con la mayoría suficiente, 178 votos frente a los 169 en contra ya anunciados por PP, Vox y UPN y una abstención. La medida será tramitada como proyecto de ley, lo que permitirá introducir modificaciones, una reclamación no solo de Podemos sino también de otros socios del bloque de investidura.