Lucía Feijoo Viera

Sánchez: "Quienes piden a la cultura que no moleste ignoran que la cultura es compromiso"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes que la cultura debe ocupar un lugar central en la agenda global como derecho universal, motor de desarrollo sostenible y herramienta de justicia social. Durante su intervención en la inauguración de Mondiacult y ante representantes de más de 150 países reunidos bajo el paraguas de la UNESCO, Sánchez ha recordado que la cultura no es un lujo ni un adorno, y que es tan necesaria como el aire limpio, la dignidad o la libertad”, ha afirmado el presidente. "Sé que hay quien le pide a la cultura que no moleste, que se limite a entretener; quienes lo hacen, sencillamente ignoran que la cultura es, por encima de todo, compromiso, compromiso con la libertad, la dignidad, la memoria y la paz", ha defendido.