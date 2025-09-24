Lucía Feijoo Viera

Así funcionan los jurados populares como el que podría juzgar a Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido que el caso contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, sea juzgado por un jurado popular. Esta fórmula, regulada por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, establece que ciertos delitos, como la malversación, deben ser enjuiciados por ciudadanos seleccionados por sorteo, y no por jueces profesionales.