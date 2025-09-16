Los reyes ya están en Egipto donde inician este martes un viaje de Estado invitados por el presidente Abdelfatah Al Sisi. Esta tarde ha tenido lugar la recepción a la colectividad española residente en Egipto y allí Don Felipe, acompañado por la reina Letizia y el ministro de Exteriors, José Manuel Albares, ha tenido unas palabras para la ofensiva militar de Israel en Gaza durante su discurso.

"El último episodio de este conflicto, desencadenado por el brutal ataque terrorista a Israel de hace ya casi dos años, ha extendido demasiado su sombra y ha provocado una respuesta con incontables víctimas, que ha degenerado en una crisis humanitaria insoportable, el sufrimiento indecible cientos de miles inocentes y en la total devastación de Gaza", ha dicho el monarca.