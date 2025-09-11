La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha vivido hoy en Ferrol un momento incómodo cuando, con motivo de la botadura de la fragata F-111, quiso hacer entrega de una placa de agradecimiento a los trabajadores de Navantia.

En ese instante, uno de los miembros del comité de empresa que se colocaron tras la ministra aprovechó para sacar una bandera de Palestina. Robles, visiblemente molesta les ha invitado a abandonar el estrado a pesar de que uno de los trabajadores quería decir unas palabras y ha terminado recriminando a quienes quieren aprovechar el acto para otros fines. “Aquí hoy no venimos a hacer política porque no estaríamos a la altura de las circunstancias. Venimos a sentirnos orgullosos de nuestra Armada… Esfuerzo, trabajo y dedicación silenciosa que no busca protagonismo, que no busca fotos”, les ha dicho.