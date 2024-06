"Si no saco la bandera no les vale. Estoy un mes sufriendo, pero como soy de derechas ya no les vale. Como es el del PP, ya no vale. Pues mire, no y no. No ha sido fácil traerlo a un pleno, pero es la prueba evidente de su hipocresía. Detrás de esto, de los ataques al alcalde, no está PP y Vox. No está la derecha rancia y fascista. No están los fachas. Están entidades de la izquierda. Ya está bien de hipocresía. Que caiga todo el peso de la ley contra los ataques homófobos contra un alcalde facha del PP. Ya está bien de hacer hipocresía barata con este asunto". Pablo Ruz ha esperado a la segunda intervención en la sesión del pleno del Ayuntamiento de Elche, la única que ha utilizado el PP, para explicar el sentido de su voto y defender en el pleno la negativa de su grupo (como también ha hecho Vox) a apoyar una moción de Compromís para dar apoyo a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ y a la defensa de los derechos conseguidos por personas de este colectivo.