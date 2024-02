El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido hoy a Europa "más sensibilidad" con el sector primario y ha asegurado que el PP "es el partido de los agricultores, de los ganaderos y de los pescadores". Por otro lado, Feijóo, que se ha entrevistado con el presidente del PP europeo, ha aplaudido la mediación de la Comisión Europea en las negociaciones entre PSOE y PP para la renovación del CGPJ. "Europa no puede permitirse que la cuarta economía del euro esté cuestionando los pilares esenciales fundacionales de la UE: la separación de poderes, la igualdad ante la ley y estado de derecho", ha dicho. En este sentido, ha insistido en que no habrá acuerdo si no se incluye una ley que fije nuevos mecanismos de renovación del órgano de gobierno de los jueces al margen de los partidos políticos.