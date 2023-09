La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha comenzado su intervención en la sesión de investidura en euskera anunciando a Feijóo que su partido le dará un no rotundo. “Se lo voy a decir en castellano para que quede muy claro y no tenga duda”, ha continuado. Aizpurua ha acusado al presidente del PP de faltar al respeto “hacia nuestra lengua y sus hablantes” por no usar pinganillo y llamar “karaoke” al sistema de traducción simultánea. Por eso le ha traducido, ella misa, su postura: “Sin pinganillo, sin karaokes, EH Bildu le va a dar un no rotundo a su investidura”.