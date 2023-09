Ante el Rey y representantes de los tres poderes del Estado, el presidente interino del Consejo General denuncia la intromisión en decisiones judiciales y otras interferencias más sutiles al Poder Judicial. Todo en medio del debate sobre una ley de amnistía que considera un ataque a la independencia de la Justicia. Amnistía que hasta ahora era una línea roja para el Gobierno que ha suavizado su discurso. Si la Amnistía tiene o no cabida en la Constitución no tiene una respuesta clara desde la parte socialista del Gobierno. No duda Sumar. No solo consideran constitucional la ley, sino que, tras la reunión con Puigdemont ven más cerca la investidura de Sánchez. A las críticas que llegan de históricos socialistas se une una nueva voz que se rebela ante lo que considera una condena a la Transición.