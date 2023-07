Día de despedidas en el Congreso. Algunos de los diputados más conocidos que dicen adiós se han hecho hoy sus últimas fotos y han tenido la ocasión de despedirse. Para Arrimadas "representar a los españoles ha sido el mayor honor de mi vida". Echenique asegura que está "orgulloso de haber hecho mucho ruido". El ruido al que alude Echenique en su adiós es el ruido que ayer mismo criticaba Yolanda Díaz, a la que no ha mencionado en su discurso. Sí ha alabado a Irene Montero, una de las ministras que no tendrá escaño. Tampoco Alberto Garzón, pero hay diputados de todos los partidos. Uno de ellos es García Adanero, diputado por UPN que desobedeció a su partido para votar contra la reforma laboral, luego lo fichó el PP en las listas de Madrid y no salió por muy poco. Ahora está pendiente de si el recuento del voto exterior le puede conceder el escaño en el último suspiro.