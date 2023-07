Isabel Díaz Ayuso ha ratificado su lealtad al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que no está pensando en eso de sucederle. "No puede ser que el jueves estuviéramos en un mitin con él aplaudiéndole y el martes tirándole por un puente. Esto no puede ser así, nosotros no somos podemitas. Somos un partido de principios. La persona que el jueves era idónea para presidir España, lo sigue siendo (...) Es una cuestión de lealtad a España, respeto a las instituciones y la voluntad de los españoles en las urnas", ha tratado de zanjar.