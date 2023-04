El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este jueves a la Junta de Andalucía a "rectificar" y a "volver a la legalidad europea" para evitar un "coste inasumible" al Parque Nacional de Doñana de la mano de la proposición de ley de PP-A y Vox que actualmente se tramita en el Parlamento andaluz para la ampliación de zonas regables en el entorno de dicho "tesoro" natural, que podría llegar a un "punto de no retorno" si se aplica.

Así lo ha advertido en una declaración ante los medios de comunicación en el transcurso de una visita a los trabajadores de la Estación Biológica de Doñana. Pedro Sánchez ha remarcado que la Comisión Europea es la "institución principal encargada de velar por la protección de nuestro medio ambiente, de la biodiversidad de nuestro patrimonio natural", y este jueves "hemos conocido de nuevo un posicionamiento rotundo, tajante" de dicho organismo en el que "deja las cosas rotundamente claras".

Según ha añadido Sánchez, la Comisión Europea ha venido a trasladar que "la proposición de ley que se está tramitando por PP y Vox en el Parlamento andaluz contraviene la legislación europea", por lo que ha realizado "un llamamiento a la reflexión y rectificación" por parte de la Junta, a "abandonar posturas soberbias y a volver al camino de la legalidad europea y del respeto al medio ambiente y la concienciación que, día sí y día también, la ciencia nos está advirtiendo de los efectos de la emergencia climática, sobre todo en ecosistemas tan frágiles como el Parque Nacional de Doñana", según ha aseverado.

El presidente también se ha referido a "informaciones que he escuchado que apuntan a que el PP no teme el coste electoral". "Creo que se equivocan. No hay razón, por muy grande que sea, que legitime a un Gobierno que tiene una duración de cuatro años de poner en un punto de no retorno a un parque que tiene siglos de duración", ha afirmado.

Sánchez ha llamado a hacer caso de las advertencias de la ciencia y Bruselas. "No es aceptable que este intento de atropello vaya a tener como resultado final una multa que vamos a tener que pagar todos los españoles. Y además de ese coste económico, el coste inasumible en términos medioambientales y de biodiversidad", ha añadido.