La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha roto con Vox públicamente en plena sesión de control al Gobierno madrileño en la Asamblea de Madrid en respuesta a una pregunta de la formación ultraderechista, Rocío Monasterio. Con las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo en menos de dos meses, Ayuso ha escenificado la ruptura de los dos partidos, con la votación en contra de las ayudas a empresas exteriores como excusa. “Está claro que a partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino. Yo tengo el máximo respeto por su formación política. Siempre defendí su presencia en las instituciones. Pero la deriva que ha tomado su partido no me va a arrastrar con ella. Es muy difícil entenderse con ustedes, prácticamente es imposible, porque no entienden que la vida son matices, son contrastes, distintos puntos de vista. Cuando parten, algunas veces, de la razón, la pierden siempre por el camino con sus formas y su pretendida superioridad moral”, ha espetado Ayuso a Vox.