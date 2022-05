Generalitat y Gobierno central acercan posturas, aunque todavía, ni fecha, ni formato, ni contenido para un encuentro que, eso sí, quiere ser bilateral y de primer nivel. Presidentes, cara a cara, tal y como lleva reclamando, no de ahora, sino toda la legislatura, Pere Aragonès. Toca reconstruir una relación que, pese a los esfuerzos del ministro de la Presidencia, los movimientos parlamentarios y en la propia dirección del CNI, queda todavía recorrido. "Nos tienen miedo, de acuerdo, porque tienen miedo a la democracia", ha dicho Oriol Junqueras, presidente de ERC. "Nos espían porque saben que nosotros podemos construir la república catalana". Una crisis que desgasta también al PSOE por el lado de sus socios de Unidas Podemos. "Máxima contundencia en la exigencia de todas las investigaciones para conocer la verdad y también depurar responsabilidades", es la exigencia de Jéssica Albiach, de En Comú Podem. Situación que el PP no deja pasar. "Estamos viendo "no, tenemos que hablar". Venga, por favor, si habláis lo que os da la gana a espaldas de todos, lo que os da la gana, que sois lo más oculto que hay. No vais a romper, porque tenéis un negocio", ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Me preocupa el grado de opacidad del Gobierno de España. Me preocupa el grado de inseguridad y de debilidad", ha indicado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Aunque los socialistas le afean su estilo. "Núñez Feijóo habla de estabilidad cuando ha sido el Partido Popular quien ha disuelto tres Gobiernos, tres parlamentos en este último año y, además, los han disuelto para acabar necesitando a un partido como Vox", ha apuntado Juan Lobato, secretario general de los socialistas madrileños. Y pide a los populares que dejen de atacar.