El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado, ante las preguntas de los periodistas, no temer “absolutamente nada” por la declaración esta mañana de Luis Medina por el llamado caso de las mascarillas. “Quien no ha hecho nada, no teme nada”, ha insistido Almeida. El alcalde madrileño cree que si hasta ahora no lo han llamado a declarar es porque “no hay ningún tipo de responsabilidad por su parte”. “Lo que la izquierda ve, es lo que el fiscal no ha visto. Y entre la izquierda y el fiscal anticorrupción y su instrucción de 17 meses, entienda que me quedo con el fiscal”, ha explicado.