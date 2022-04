Sube por primera vez por la calle Génova de Madrid como presidente del Partido Popular. Lo hace pegado a su jefa de Gabinete. Entra por primera vez en la sede del Partido Popular como presidente y preside por primera vez su recién estrenado Comité de Direccion . Todos con cargos nuevos excepto los portavoces parlamentarios que por ahora continúan en sus puestos Feijóo aterriza como jefe de la oposicion y tendrá que aterrizar también en la tarea. El diálogo una de las premisas y ya explican que disposición a oactar no significa sumisión al Gobierno. Primer asunto el plan contra la crisis. Sánchez recibe a Feijoo el jueves pidiendo de nuevo el apoyo de la cámara al plan y el apoyo del PP no lo tiene asegurado. . Primero escucharán y le exigirán tambien la bajada de impuestos comprometida en la conferencia de presidentes de La Palma. Dicen que una cosa no condiciona la otra pero no ven otra manera que cumplir con los compromisos firmados. Veremos el resultado de ese encuentro. Antes Feijoo, el miercoles será recibido por el rey